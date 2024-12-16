Стала известна дата возвращения Мудрика на поле
Михаил начнет тренироваться уже через несколько дней
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик уже в ближайшие дни вернется к тренировкам, сообщает PremierInjuries.
Ожидается, что 23-летний игрок сможет полноценно работать в четверг, 19 декабря. В этот день Челси сыграет в Лиге конференций с ирландским «Шэмрок Роверс». Таким образом украинец вряд ли сможет помочь своей команде в матче.
Всего в текущем сезоне Мудрик на клубном уровне сыграл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Михаила зимой.
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