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Англия
16 декабря 2024, 16:16 |
214
0

Стала известна дата возвращения Мудрика на поле

Михаил начнет тренироваться уже через несколько дней

16 декабря 2024, 16:16 |
214
0
Стала известна дата возвращения Мудрика на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик уже в ближайшие дни вернется к тренировкам, сообщает PremierInjuries.

Ожидается, что 23-летний игрок сможет полноценно работать в четверг, 19 декабря. В этот день Челси сыграет в Лиге конференций с ирландским «Шэмрок Роверс». Таким образом украинец вряд ли сможет помочь своей команде в матче.

Всего в текущем сезоне Мудрик на клубном уровне сыграл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Михаила зимой.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Лига конференций Шемрок Роверс Михаил Мудрик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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