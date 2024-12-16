«Это талантище!» Экс-тренер Зари рассказал про то, как Лунин попал в Реал

Экс-тренер луганской «Зари» Григорий Ярмаш рассказал почему, по его мнению, Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала»:

«Тренеры, которые занимались с Андрюхой до Зари, и Александр Васильевич Ногин, который довел его до Реала, отмечали, что это талант!».

«Я видел и то, как он работал. Поэтому его попадание в Реал меня не удивило. Он жил на базе и тренировался с утра до вечера. Даже когда у нас был поздний матч, то на следующий день утром он уже снова работал. Вот куда его привели талант и сумасшедшая работоспособность».

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в заявку на матч с «Пачукой».