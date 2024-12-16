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  4. «Это талантище!» Экс-тренер Зари рассказал про то, как Лунин попал в Реал
Испания
16 декабря 2024, 16:09 | Обновлено 16 декабря 2024, 16:10
181
0

«Это талантище!» Экс-тренер Зари рассказал про то, как Лунин попал в Реал

Григорий Ярмаш высоко оценил талант и работоспособность Андрея Лунина

16 декабря 2024, 16:09 | Обновлено 16 декабря 2024, 16:10
181
0
«Это талантище!» Экс-тренер Зари рассказал про то, как Лунин попал в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Экс-тренер луганской «Зари» Григорий Ярмаш рассказал почему, по его мнению, Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала»:

«Тренеры, которые занимались с Андрюхой до Зари, и Александр Васильевич Ногин, который довел его до Реала, отмечали, что это талант!».

«Я видел и то, как он работал. Поэтому его попадание в Реал меня не удивило. Он жил на базе и тренировался с утра до вечера. Даже когда у нас был поздний матч, то на следующий день утром он уже снова работал. Вот куда его привели талант и сумасшедшая работоспособность».

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в заявку на матч с «Пачукой».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Заря Луганск Григорий Ярмаш чемпионат Испании по футболу Ла Лига Александр Ногин
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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