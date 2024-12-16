Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Как сказал главный тренер, есть, что улучшать»

Владислав Великан, игрок «Колоса», проанализировал победу над «Ингульцом» со счетом 2:0 в 17-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Как оценишь этот матч и первую часть сезона?

– Первая часть сезона началась не очень хорошо для нас, но потом мы выровнялись. Матч прошел хорошо, как сказал главный тренер, есть, что улучшать, и над чем мы будем работать на собрании, но выиграть – это хорошо.

– Сегодня ты отдал голевую передачу, почти все сделал для гола. Как чувствует себя игрок, делающий такие передачи?

– Хорошо чувствует себя, но, скажем, если это только одна такая передача за сезон, то были и другие похожие, но они не превращались в голы. Нужно над этим работать.

– Как сейчас команда будет отдыхать и готовиться к новогодним праздникам?

– Мы все в отпуске, каждый будет с семьей. Я думаю, будем заниматься, кто ходит в зал, у каждого своя программа. Собираемся где-то 15 числа, неделю будем в Киеве, а затем отправляемся в Турцию.

Благодарю болельщиков «Колоса», что приходите в такую ​​непростую погоду нас поддержать. Спасибо, что смотрите. Нам очень приятно, что мы играем для вас.