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Чемпионат Англии
Саутгемптон
15.12.2024 21:00 – FT 0 : 5
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 декабря 2024, 03:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 03:58
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0

Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5. Погром за 45 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги

16 декабря 2024, 03:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 03:58
8
0
Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5. Погром за 45 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 декабря, было сыграно четыре поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Аутсайдер первенства «Саутгемптон» на своем стадионе принимал «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Саутгемптон» без шансов уступил сопернику – 0:5. Гости решили судьбу матча еще в первом тайме. Уже на первой минуте счет открыл Джеймс Мэддисон. Увеличил преимущество Сон Хин Мин, а до погрома довел Деян Кулушевски. Также по «Тоттенхэму» отличился Пап Матар Сарр. Перед свистком на перерыв пятый мяч вколотил Мэддисон, записавший в актив дубль.

Во втором тайме фанатов ожидала засуха – счет остался неизменным.

Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

«Саутгемптон»«Тоттенхэм» – 0:5

Голы: Мэддисон, 1, 45+4, Сон Хын Мин, 12, Кулушевски, 14, Сарр, 25

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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