Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5. Погром за 45 минут. Видео голов и обзор
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В воскресенье, 15 декабря, было сыграно четыре поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Аутсайдер первенства «Саутгемптон» на своем стадионе принимал «Тоттенхэм».
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«Саутгемптон» без шансов уступил сопернику – 0:5. Гости решили судьбу матча еще в первом тайме. Уже на первой минуте счет открыл Джеймс Мэддисон. Увеличил преимущество Сон Хин Мин, а до погрома довел Деян Кулушевски. Также по «Тоттенхэму» отличился Пап Матар Сарр. Перед свистком на перерыв пятый мяч вколотил Мэддисон, записавший в актив дубль.
Во втором тайме фанатов ожидала засуха – счет остался неизменным.
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АПЛ. 16-й тур, 15 декабря
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 0:5
Голы: Мэддисон, 1, 45+4, Сон Хын Мин, 12, Кулушевски, 14, Сарр, 25
Видео голов и обзор матча
События матча
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