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Чемпионат Англии
Саутгемптон
15.12.2024 21:00 – FT 0 : 5
Тоттенхэм
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Англия
15 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:05
121
0

Ничего святого. Тоттенхэм на выезде за тайм отгрузил Саутгемптону 5 мячей

Дубль у шпор оформил Джеймс Мэддисон

15 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:05
121
0
Ничего святого. Тоттенхэм на выезде за тайм отгрузил Саутгемптону 5 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 18:30 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм на выезде отгрузил Саутгемптону 5 мячей за один тайм (5:0).

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Дубль у шпор оформил Джеймс Мэддисон, также отличились Сон Хын Мин, Деян Кулушевски, Пап Матар Сарр.

Тоттенхэм вошел в топ-10 АПЛ с 23 очками. Святые являются аутсайдерами лиги (5 баллов).

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5

Голы: Мэддисон, 1, 45+4, Сон Хын Мин, 12, Кулушевски, 14, Сарр, 25

Турнирная таблица

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Саутгемптон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джеймс Мэддисон Сон Хын Мин Деян Кулушевски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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