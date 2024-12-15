Ничего святого. Тоттенхэм на выезде за тайм отгрузил Саутгемптону 5 мячей

15 декабря в 18:30 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм на выезде отгрузил Саутгемптону 5 мячей за один тайм (5:0).

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Дубль у шпор оформил Джеймс Мэддисон, также отличились Сон Хын Мин, Деян Кулушевски, Пап Матар Сарр.

Тоттенхэм вошел в топ-10 АПЛ с 23 очками. Святые являются аутсайдерами лиги (5 баллов).

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5

Голы: Мэддисон, 1, 45+4, Сон Хын Мин, 12, Кулушевски, 14, Сарр, 25

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