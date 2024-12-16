Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гавр – Страсбург – 0:3. Соболь отыграл 30 минут. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
Гавр
15.12.2024 18:00 – FT 0 : 3
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
16 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:56
7
0

Гавр – Страсбург – 0:3. Соболь отыграл 30 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции

16 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:56
7
0
Гавр – Страсбург – 0:3. Соболь отыграл 30 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Гавр» и «Страсбург».

Игра проходила на стадионе «Океан» в Гавре и завершилась победой «Страсбурга» со счетом 3:0. Эдуард Соболь появился на поле на 60-й минуте.

Лига 1. 15 тур. 15 декабря

«Гавр» – «Страсбург» – 0:3

Голы: Диарра 28, Нанаси 32, Сантос, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Страсбург).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Себастиан Нанаси (Страсбург).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Страсбург).
По теме:
ПСЖ – Лион – 3:1. Пенальти и офсайд. Видео голов и обзор матча
AVS – Бенфика – 1:1. Трубин пропустил гол в добавленное время. Видео голов
Барселона – Леганес – 0:1. Сенсация в Ла Лиге. Видео гола и обзор матча
Страсбург Гавр чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Эдуард Соболь
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок от дьяволов для горожан. МЮ неожиданно выиграл манчестерское дерби
Футбол | 15 декабря 2024, 20:31 26
Шок от дьяволов для горожан. МЮ неожиданно выиграл манчестерское дерби
Шок от дьяволов для горожан. МЮ неожиданно выиграл манчестерское дерби

«Манчестер Сити» пропустил два гола в концовке оновного времени

«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15 декабря 2024, 08:33 7
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2

Леннокс предвидит для Тайсона успешный бой

Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Футбол | 15.12.2024, 08:51
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
Футбол | 16.12.2024, 00:53
ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Бокс | 15.12.2024, 07:50
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50 3
Бокс
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 2
Бокс
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
14.12.2024, 22:59 4
Бокс
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 27
Футбол
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
14.12.2024, 14:07 1
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 646
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем