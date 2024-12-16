Франция16 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:56
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Гавр – Страсбург – 0:3. Соболь отыграл 30 минут. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции
16 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:56
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15 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Гавр» и «Страсбург».
Игра проходила на стадионе «Океан» в Гавре и завершилась победой «Страсбурга» со счетом 3:0. Эдуард Соболь появился на поле на 60-й минуте.
Лига 1. 15 тур. 15 декабря
«Гавр» – «Страсбург» – 0:3
Голы: Диарра 28, Нанаси 32, Сантос, 90
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Страсбург).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Себастиан Нанаси (Страсбург).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Страсбург).
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