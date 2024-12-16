15 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Гавр» и «Страсбург».

Игра проходила на стадионе «Океан» в Гавре и завершилась победой «Страсбурга» со счетом 3:0. Эдуард Соболь появился на поле на 60-й минуте.

Лига 1. 15 тур. 15 декабря

«Гавр» – «Страсбург» – 0:3

Голы: Диарра 28, Нанаси 32, Сантос, 90

Видеообзор матча: