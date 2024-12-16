ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон уволил тренера после унизительного поражения

Представитель АПЛ «Саутгемптон» официально уволил с должности главного тренера Расселла Мартина.

Специалист не оправдал ожиданий руководства, провалившись в высшем дивизионе Англии.

В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает последнюю, 20-ю ступеньку, имея в активе всего пять очков.

На решение совета директоров клуба также повлиял результат поединка 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» безжалостно разгромил святых – 5:0.

Временно возглавит команду наставник «Саутгемптона» U-21 Саймон Раск.

«В начале сезона мы все знали, с какими трудностями нам придется столкнуться в этом году, адаптируясь к жизни в высшем дивизионе, соревнуясь в лучшей и конкурентной лиге мира.

Однако реальность нашей ситуации ясна. Совет директоров поддержал Рассела и его сотрудников и был открыт и прозрачен в отношении наших ожиданий. Мы все были на одной волне, признавая срочную потребность в улучшении результатов.

Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Рассела и его персонала за всю тяжелую работу и преданность, которую они отдали клубу на поле и вне его за последние 18 месяцев. У всех, кто связан с «Саутгемптоном», навсегда останутся фантастические воспоминания о прошлом сезоне, особенно о победе в финале плей-офф в мае.

Тренер молодежной команды до 21 года Саймон Раск временно возглавит команду, пока мы не объявим постоянную замену», – написал клуб в заявлении.

Напомним, что Мартин работал в команде с 21 июня 2023 года.