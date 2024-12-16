Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон уволил тренера после унизительного поражения
Англия
16 декабря 2024, 01:34 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:46
162
0

ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон уволил тренера после унизительного поражения

Рассел Мартин проработал в клубе почти полтора года

16 декабря 2024, 01:34 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:46
162
0
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон уволил тренера после унизительного поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Расселл Мартин

Представитель АПЛ «Саутгемптон» официально уволил с должности главного тренера Расселла Мартина.

Специалист не оправдал ожиданий руководства, провалившись в высшем дивизионе Англии.

В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает последнюю, 20-ю ступеньку, имея в активе всего пять очков.

На решение совета директоров клуба также повлиял результат поединка 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» безжалостно разгромил святых – 5:0.

Временно возглавит команду наставник «Саутгемптона» U-21 Саймон Раск.

«В начале сезона мы все знали, с какими трудностями нам придется столкнуться в этом году, адаптируясь к жизни в высшем дивизионе, соревнуясь в лучшей и конкурентной лиге мира.

Однако реальность нашей ситуации ясна. Совет директоров поддержал Рассела и его сотрудников и был открыт и прозрачен в отношении наших ожиданий. Мы все были на одной волне, признавая срочную потребность в улучшении результатов.

Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Рассела и его персонала за всю тяжелую работу и преданность, которую они отдали клубу на поле и вне его за последние 18 месяцев. У всех, кто связан с «Саутгемптоном», навсегда останутся фантастические воспоминания о прошлом сезоне, особенно о победе в финале плей-офф в мае.

Тренер молодежной команды до 21 года Саймон Раск временно возглавит команду, пока мы не объявим постоянную замену», – написал клуб в заявлении.

Напомним, что Мартин работал в команде с 21 июня 2023 года.

По теме:
Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси
«Произошло что-то волшебное». Первая реакция Аморима на победу над Ман Сити
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Саутгемптон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Футбол | 16 декабря 2024, 01:01 1
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика

«Бавария» интересуется украинцем

Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15 декабря 2024, 20:34 6
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Бокс | 15.12.2024, 07:50
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
Футбол | 15.12.2024, 20:52
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15.12.2024, 08:33
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 2
Бокс
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50 3
Бокс
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
14.12.2024, 12:16 6
Футбол
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем