ФОТО. Сын Артема Федецкого засветил свою девушку. Ему 16 лет
Адриан Федецкий уже нашел любимую девушку
Сын экс-игрока сборной Украины, львовских «Карпат» и донецкого «Шахтера» Артема Федецкого – Адриан – уже встречается с девушкой.
Адриану 16 лет, он пошел по стопам отца и сейчас выступает за каталонский клуб «Льорет». Паренёк живет с мамой Юлией в Испании.
На недавнем дне рождения брата Адриана – Дамиана – старший сын Федецкого засветил свою девушку.
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Девушка с ником Annabellee0804 опубликовала фото с празднования, отметив Адриана и поставив сердечко – сын Федецкого ответил взаимностью, репостнув сторис и разместив эмодзи влюбленности.
Напомним, что у Адриана есть существенные успехи в своём нынешнем клубе.
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