ФОТО. Сын Артема Федецкого засветил свою девушку. Ему 16 лет

Сын экс-игрока сборной Украины, львовских «Карпат» и донецкого «Шахтера» Артема Федецкого – Адриан – уже встречается с девушкой.

Адриану 16 лет, он пошел по стопам отца и сейчас выступает за каталонский клуб «Льорет». Паренёк живет с мамой Юлией в Испании.

На недавнем дне рождения брата Адриана – Дамиана – старший сын Федецкого засветил свою девушку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка с ником Annabellee0804 опубликовала фото с празднования, отметив Адриана и поставив сердечко – сын Федецкого ответил взаимностью, репостнув сторис и разместив эмодзи влюбленности.

Напомним, что у Адриана есть существенные успехи в своём нынешнем клубе.