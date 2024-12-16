Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сын Артема Федецкого засветил свою девушку. Ему 16 лет
Другие новости
16 декабря 2024, 00:02 |
1144
1

ФОТО. Сын Артема Федецкого засветил свою девушку. Ему 16 лет

Адриан Федецкий уже нашел любимую девушку

16 декабря 2024, 00:02 |
1144
1
ФОТО. Сын Артема Федецкого засветил свою девушку. Ему 16 лет
Instagram. Адриан Федецкий и его девушка

Сын экс-игрока сборной Украины, львовских «Карпат» и донецкого «Шахтера» Артема ФедецкогоАдриан – уже встречается с девушкой.

Адриану 16 лет, он пошел по стопам отца и сейчас выступает за каталонский клуб «Льорет». Паренёк живет с мамой Юлией в Испании.

На недавнем дне рождения брата Адриана – Дамиана – старший сын Федецкого засветил свою девушку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка с ником Annabellee0804 опубликовала фото с празднования, отметив Адриана и поставив сердечко – сын Федецкого ответил взаимностью, репостнув сторис и разместив эмодзи влюбленности.

Напомним, что у Адриана есть существенные успехи в своём нынешнем клубе.

По теме:
ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
ФОТО. Дочь Суркиса рассказала, как познакомилась с мужем. Кто-то врёт
ПУШИЧ: «Шахтер на заслуживал поражения, но футбол иногда такой»
фото lifestyle Артем Федецкий сборная Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк девушки Instagram
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Футбол | 16 декабря 2024, 00:07 5
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Леганеса

Неожиданная результативность пивоваров. Оболонь во Львове обыграла Рух
Футбол | 15 декабря 2024, 17:26 10
Неожиданная результативность пивоваров. Оболонь во Львове обыграла Рух
Неожиданная результативность пивоваров. Оболонь во Львове обыграла Рух

Киевляне завершили год победой

Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Бокс | 15.12.2024, 07:50
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Бокс | 15.12.2024, 00:45
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Футбол | 15.12.2024, 20:08
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Engineer
Адріан, Даміан, живуть у Іспанії... Це все так по-українські.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 643
Футбол
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
14.12.2024, 12:50 1
Бокс
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 00:44
Бокс
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем