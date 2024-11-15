ФОТО. Сын Артема Федецкого – звезда в Каталонии! Вот как он играет

Сын экс-футболиста сборной Украины, «Шахтера» и львовских «Карпат» Артема Федецкого – Адриан Федецкий – великолепно проявляет свой футбольный талант.

Мама футболиста, которая сейчас находится с сыном в Каталонии, похвалилась впечатляющими результатами сына.

Адриан Федецкий выступает за команду «Льорет» – это клуб из одноименного города Льорет-де-Мар, который входит в провинцию Жирона.

Юлия Федецкая рассказала в сторис Instagram, что её сын забил 2 гола и отдал 2 ассиста в очередном матче чемпионата Каталонии: «Льорет» победил команду «Касса» со счётом 7:3.

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Команда Адриана находится на 7-м месте в чемпионате, сын Федецкого – лучший бомбардир команды с 4 голами в 6 матчах. Адриан – один из капитанов команды.

Стоит отметить, что Адриан играет под №10 и явно метит повыше – его цель играть за «Жирону» или «Барселону».

25 ноября пареньку исполнился 15 лет.