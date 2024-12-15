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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 23:17 |
201
0

Стало известно о зимних планах Зари

После отпуска – хорошо знакомое турецкое Средиземноморье

15 декабря 2024, 23:17 |
201
0
Стало известно о зимних планах Зари
ФК Заря

Луганская «Заря», которая вчера в заключительном матче осенней части сезона-2024/25 переиграла одесский «Черноморец» (2:1), уже находится в отпуске.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Младена Бартуловича будут отдыхать до 13 января. По словам хорватского наставника «мужиков», в этот день команда соберется в Киеве, после чего отправится за пределы Украины. 16-го числа ее будет ждать вылет в Турцию, где и будет проходить подготовка к весеннему этапу чемпионата Украины.

«Базироваться «Заря» будет в курортном Белеке, – сказал Бартулович, – Там планируется провести семь спаррингов. Пребывание в Турции пройдет в два этапа, между которыми у футболистов будет несколько выходных. Сбор продлится до 15 февраля, после чего команда отправится в Украину».

Известно также, что «Заря» планирует усилить состав новыми исполнителями в каждом из игровых звеньев.

На зимний перерыв луганская команда ушла на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка после шестнадцати матчей. Еще один поединок, «Ингулец» – «Заря» остается недоигранным из-за переносов в связи с воздушными тревогами. Он был приостановлен при счете 1:0 в пользу команды из Петрово и будет доигран уже в следующем году.

Ранее мы сообщали, что на матче «Заря» – «Черноморец» был выключен свет.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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