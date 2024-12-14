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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 19:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:49
833
2

ФОТО. Играют под прожекторами. На матче Заря – Черноморец выключили свет

14 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ

14 декабря 2024, 19:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:49
833
2
ФОТО. Играют под прожекторами. На матче Заря – Черноморец выключили свет
Стадіон імені Валерія Лобановського

14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем».

Игра проходит на стадионе «Динамо» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Во время перерыва, на стадионе пропало освещение. На поле включают прожекторы, но они работают только наполовину.

ФОТО:

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Заря Луганск Черноморец Одесса Заря - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
починати всі матчі в 13:00 !!!
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0
F14
"Грають під прожекторами. На матчі Зоря – Чорноморець вимкнули світло"
Пардон, а під чим вони грають, коли не вимикають "світло"? Не під прожекторами, так?
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0
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