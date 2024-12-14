ФОТО. Играют под прожекторами. На матче Заря – Черноморец выключили свет

14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем».

Игра проходит на стадионе «Динамо» в Киеве.

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Во время перерыва, на стадионе пропало освещение. На поле включают прожекторы, но они работают только наполовину.

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