Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 19:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:49
833
2
ФОТО. Играют под прожекторами. На матче Заря – Черноморец выключили свет
14 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ
14 декабря 2024, 19:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:49
833
2
14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем».
Игра проходит на стадионе «Динамо» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Во время перерыва, на стадионе пропало освещение. На поле включают прожекторы, но они работают только наполовину.
ФОТО:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 декабря 2024, 19:15 0
Команда уступила Мальорке
Бокс | 14 декабря 2024, 00:16 0
Дерек считает, что смог бы взять реванш у Александра
Хоккей | 13.12.2024, 21:21
Футбол | 14.12.2024, 12:24
Футбол | 14.12.2024, 00:10
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.12.2024, 13:54 114
13.12.2024, 12:41 23
13.12.2024, 08:30
14.12.2024, 08:36 3
12.12.2024, 17:35 11
12.12.2024, 23:54 366
14.12.2024, 07:50 2
Пардон, а під чим вони грають, коли не вимикають "світло"? Не під прожекторами, так?