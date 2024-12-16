Испания16 декабря 2024, 03:59 |
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Вратарь Реала сообщил, что планирует играть за клуб до конца карьеры
Тибо планирует надолго остаться в мадридском клубе
16 декабря 2024, 03:59 |
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32-летний голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о своем будущем в «королевском клубе». Куртуа сообщил, что планирует завершить карьеру в Мадриде.
«Я планирую уйти на пенсию в футболке мадридского «Реала», – отметил Куртуа.
Куртуа уже в ближайшее время продолжит с «Реалом» контракт. Сейчас у Тибо соглашение со «сливочными» до лета 2026 года.
Куртуа провел в этом сезоне за «Реал» 19 матчей, пропустил 19 голов и семь раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».
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