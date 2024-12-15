Александр ПОЗДЕЕВ: «Были моменты когда хотелось опустить руки»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Очень важная победа. Соперник играл очень хорошо, хотя преимущество было на нашей стороне. Эта игра не была легкой.

Уже можно подытожить первую часть чемпионата. Очень хорошо, что нам удалось стабилизировать результаты и закрепиться в середине турнирной таблицы.

Конечно, во время этих матчей случались моменты, когда хотелось опустить руки. Но в конце концов мы подняли головы и начали играть в свой футбол. Можно сказать, что начало сезона стало для нас уроком.

Теперь хочется поблагодарить игроков, и будем только улучшать свою игру», - отметил Поздеев.

Игроки «Колоса» переиграли петровский «Ингулец» со счетом 2:0.