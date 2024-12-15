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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 17:01 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:23
215
0

Александр ПОЗДЕЕВ: «Были моменты когда хотелось опустить руки»

«Колос» из Ковалевки победил петровский «Ингулец»

15 декабря 2024, 17:01 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:23
215
0
Александр ПОЗДЕЕВ: «Были моменты когда хотелось опустить руки»
ФК Колос Ковалевка

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Очень важная победа. Соперник играл очень хорошо, хотя преимущество было на нашей стороне. Эта игра не была легкой.

Уже можно подытожить первую часть чемпионата. Очень хорошо, что нам удалось стабилизировать результаты и закрепиться в середине турнирной таблицы.

Конечно, во время этих матчей случались моменты, когда хотелось опустить руки. Но в конце концов мы подняли головы и начали играть в свой футбол. Можно сказать, что начало сезона стало для нас уроком.

Теперь хочется поблагодарить игроков, и будем только улучшать свою игру», - отметил Поздеев.

Игроки «Колоса» переиграли петровский «Ингулец» со счетом 2:0.

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Александр Поздеев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Ингулец - Колос
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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