ФОТО. Один из лучших легионеров отреагировал на слухи об уходе из УПЛ
Муххарем Яшари дал надежду фанатам черкасского ЛНЗ
Лидер ЛНЗ Муххарем Яшари выложил неоднозначное сообщение на своей странице в Instagram, которое можно считать реакцией на слухи относительно его возможного перехода в ЛАСК.
Полузащитник успокоил болельщиков «фиолетовых» после матча против «Александрии» в 17-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1), где сам Яшари отличился невероятным голом.
«Увидимся в следующем году», – написал Муххарем, добавив фото с матча против «Александрии».
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что экс-игрок национальной сборной Украины, последним клубом которого был ЛНЗ, завершил карьеру.
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