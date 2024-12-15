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  4. ФОТО. Один из лучших легионеров отреагировал на слухи об уходе из УПЛ
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 17:16 |
399
0

ФОТО. Один из лучших легионеров отреагировал на слухи об уходе из УПЛ

Муххарем Яшари дал надежду фанатам черкасского ЛНЗ

15 декабря 2024, 17:16 |
399
0
ФОТО. Один из лучших легионеров отреагировал на слухи об уходе из УПЛ
ЛНЗ. Муххарем Яшари

Лидер ЛНЗ Муххарем Яшари выложил неоднозначное сообщение на своей странице в Instagram, которое можно считать реакцией на слухи относительно его возможного перехода в ЛАСК.

Полузащитник успокоил болельщиков «фиолетовых» после матча против «Александрии» в 17-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1), где сам Яшари отличился невероятным голом.

«Увидимся в следующем году», – написал Муххарем, добавив фото с матча против «Александрии».

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок национальной сборной Украины, последним клубом которого был ЛНЗ, завершил карьеру.

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Мухаррем Яшари ЛАСК ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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