ФОТО. Один из лучших легионеров отреагировал на слухи об уходе из УПЛ

Лидер ЛНЗ Муххарем Яшари выложил неоднозначное сообщение на своей странице в Instagram, которое можно считать реакцией на слухи относительно его возможного перехода в ЛАСК.

Полузащитник успокоил болельщиков «фиолетовых» после матча против «Александрии» в 17-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1), где сам Яшари отличился невероятным голом.

«Увидимся в следующем году», – написал Муххарем, добавив фото с матча против «Александрии».

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок национальной сборной Украины, последним клубом которого был ЛНЗ, завершил карьеру.