Первый на выход. Известно, кто покинет ЛНЗ зимой

Опытный защитник Александр Насонов покинул расположение черкасского ЛУЗ. Об этом написал украинский журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, соглашение украинского защитника с «фиолетовыми» подходит к концу 31 декабря 2024 года. Стороны решили не продолжать сотрудничество.

В этом сезоне 32-летний правый защитник не был заявлен за первую команду. Всего с 2023 Насонов провел за ЛНЗ 37 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок национальной сборной Украины, последним клубом которого был ЛНЗ, завершил карьеру.