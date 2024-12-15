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  4. Первый на выход. Известно, кто покинет ЛНЗ зимой
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 13:06 |
611
0

Первый на выход. Известно, кто покинет ЛНЗ зимой

Александр Насонов будет искать новую команду

15 декабря 2024, 13:06 |
611
0
Первый на выход. Известно, кто покинет ЛНЗ зимой
ЛНЗ. Александр Насонов

Опытный защитник Александр Насонов покинул расположение черкасского ЛУЗ. Об этом написал украинский журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, соглашение украинского защитника с «фиолетовыми» подходит к концу 31 декабря 2024 года. Стороны решили не продолжать сотрудничество.

В этом сезоне 32-летний правый защитник не был заявлен за первую команду. Всего с 2023 Насонов провел за ЛНЗ 37 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок национальной сборной Украины, последним клубом которого был ЛНЗ, завершил карьеру.

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Олег Вахоцкий Источник
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