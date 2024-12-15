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  4. Упустил 4 сетбола. Украинец проиграл второй финальный матч в 2024 году
ITF
15 декабря 2024, 12:22 |
100
1

Упустил 4 сетбола. Украинец проиграл второй финальный матч в 2024 году

Алексей Крутых уступил Святославу Гулину в финале турнира ITF M15 в Анталье

15 декабря 2024, 12:22 |
100
1
Упустил 4 сетбола. Украинец проиграл второй финальный матч в 2024 году
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 571) не сумел завоевать трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Анталье, Турция.

В финале украинец в двух сетах проиграл «нейтралу» Святославу Гулину (АТР 538) за 2 часа и 15 минут.

ITF M15 Анталья. Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Святослав Гулин – 6:7 (3:7), 4:6

Это была первая встреча соперников. За матч Крутых реализовал всего 1 брейк-поинт из 15.

Кроме того, в первой партии у Алексея было 4 сетбола в 12-м гейме на приеме, но он их упустил, а затем уступил на тай-брейке.

Крутых во второй раз в 2024 году проиграл в финальном матче. 18 ноября он уступил Адриа Сориано Баррере в поединке за трофей турнира ITF M15 в Ираклионе.

По теме:
Украинский теннисист вышел во второй финал в 2024. Он не брал трофеи 2 года
Прошел дальше. Крутых пробился в 1/2 финала турнира ITF M15 в Анталии
И снова он. Украинский теннисист сыграл в финале турнира в Ираклионе
Алексей Крутых ITF Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Fdail
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