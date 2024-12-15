Упустил 4 сетбола. Украинец проиграл второй финальный матч в 2024 году
Алексей Крутых уступил Святославу Гулину в финале турнира ITF M15 в Анталье
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 571) не сумел завоевать трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Анталье, Турция.
В финале украинец в двух сетах проиграл «нейтралу» Святославу Гулину (АТР 538) за 2 часа и 15 минут.
ITF M15 Анталья. Грунт. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Святослав Гулин – 6:7 (3:7), 4:6
Это была первая встреча соперников. За матч Крутых реализовал всего 1 брейк-поинт из 15.
Кроме того, в первой партии у Алексея было 4 сетбола в 12-м гейме на приеме, но он их упустил, а затем уступил на тай-брейке.
Крутых во второй раз в 2024 году проиграл в финальном матче. 18 ноября он уступил Адриа Сориано Баррере в поединке за трофей турнира ITF M15 в Ираклионе.
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