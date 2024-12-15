Геннадий ПАСИЧ: «Заслуженно вырвали ничью у Александрии»

Один из лидеров УПЛ – «Александрия» в 17 туре дома разошлась миром с середняком – ЛНЗ - 1:1. Полузащитник черкащан Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло гостям после проигранного первого тайма добиться перелома:

«Довольный результатом, своей игрой и команды. В этот раз уже действовал на своей позиции – в полузащите и сыграл все 90 минут. Позволял участникам матча демонстрировать все, что умеют и отличный, как для этого времени, газон местного стадиона.

Почему были разные таймы в исполнении ЛНЗ? Где-то в первом нам не хватало смелости, потому и не все получалось. В перерыве получили от тренеров установки выше встречать «горожан», плотнее действовать в отборе, больше играть низом. Это пошло на пользу и неудивительно, что выравняли положение после многоходовой комбинации. Всегда приятно забивать трудовые голы. Полагаю, что мы заслуженно завоевали одно очко, прервав серию неудач.

Завтра уходим в отпуск, а снова соберемся уже в середине января 2025 года».

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают десятое место в УПЛ, набрав 19 очков.