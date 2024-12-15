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  4. Андрей ДИКАНЬ: «Хотелось выиграть у Александрии»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 03:00 |
34
0

Андрей ДИКАНЬ: «Хотелось выиграть у Александрии»

ЛНЗ на выезде вырвал ничью у одного из лидеров чемпионата

15 декабря 2024, 03:00 |
34
0
Андрей ДИКАНЬ: «Хотелось выиграть у Александрии»
УПЛ

И.о. главного тренера ЛНЗ Черкасс Андрей Дикань прокомментировал выездную ничью против Александрии в 17-м туре УПЛ.

«Хотелось сыграть лучше, но это очки, которые для нас важны. Во втором тайме ребята делали все возможное, чтобы одержать победу, но это футбол.

Игроки показали невероятную самоотдачу. Вся игра была очень тяжелая, ведь в первом тайме соперник давил на нас. Затем воздушные тревоги. Во втором тайме Саша Капиленко потерял сознание. Моей команда не позавидуешь.

Конечно же ситуация с Каплиенко выбила команду психологически. Хорошо, что все обошлось. После матча мы уже с ним поговорили и все у него будет хорошо. Сейчас его ждет беседа с медицинским персоналом, а потом будем решать, что ему делать дальше.

Команда старается и делает все возможное», – прокомментировал Дикань.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия Александрия - ЛНЗ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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