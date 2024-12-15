Микель АРТЕТА: «Меня не интересует, как сыграл Ливерпуль. У нас 0:0»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью против «Эвертона» в матче 16-го тура АПЛ.

«Это большое разочарование. Наш соперник не нанес ни одного удара в створ ворот. Ни одного стандарта. Игроки «Эвертона» были практически без мяча. Мы обстреляли их ворота с любых позиций, а что имеем в итоге? 0:0.

Трудно искать причины потери очков. Возможно, это некачественное завершение атак, возможно, просто неудача. Но мы всегда хотим большего. Я не прошу от команды чего-то невероятного. Просто попадайте в ворота.

Меня не интересует, как сыграл «Ливерпуль». Для чего эта информация, когда моя команда теряет очки там, где не надо терять. Для того, чтобы быть на вершине, надо побеждать, а не смотреть игры конкурентов», – прокомментировал Артета.

Лондонский «Арсенал» не сумел реализовать хотя бы один момент вблизи ворот «Эвертона».