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Санкт-Паули
14.12.2024 19:30 – FT 0 : 2
Вердер
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Германия
15 декабря 2024, 04:22 | Обновлено 15 декабря 2024, 04:23
19
0

Санкт-Паули – Вердер – 0:2. Бременская реализация. Видео голов и обзор

Команды встречались в матче 14-го тура Бундеслиги

15 декабря 2024, 04:22 | Обновлено 15 декабря 2024, 04:23
19
0
Санкт-Паули – Вердер – 0:2. Бременская реализация. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря на стадионе «Миллернтор-Штадион» встречались «Санкт-Паули» и «Вердер».

Хозяева поля превосходили гостей по всем показателям, кроме забитых мячей.

На 24-й минуте Деррик Кон вывел «Вердер» вперед - 0:1. Далее игроки «Санкт-Паули» бросились сравнивать, но удача была не на их стороне.

Второй тайм агрессивнее начали игроки «Вердера». На 56-й минуте Марвин Дукш удвоил преимущество в матче.

У игроков «Санкт-Паули» было достаточно возможностей хотя бы отыграть один мяч, но все они были потеряны.

В итоге победа «Вердера», которая подняла команду на 7-ю строчку. «Санкт-Паули» занимает 15-ю позицию в чемпионате.

Бундеслига. 14-й тур. 14 декабря

Санкт-Паули – Вердер – 0:2

Голы: Кон, 24, Дукш, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Деррик Кён (Вердер).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Санкт-Паули Вердер Марвин Дукш видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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