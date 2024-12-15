Санкт-Паули – Вердер – 0:2. Бременская реализация. Видео голов и обзор

15 декабря на стадионе «Миллернтор-Штадион» встречались «Санкт-Паули» и «Вердер».

Хозяева поля превосходили гостей по всем показателям, кроме забитых мячей.

На 24-й минуте Деррик Кон вывел «Вердер» вперед - 0:1. Далее игроки «Санкт-Паули» бросились сравнивать, но удача была не на их стороне.

Второй тайм агрессивнее начали игроки «Вердера». На 56-й минуте Марвин Дукш удвоил преимущество в матче.

У игроков «Санкт-Паули» было достаточно возможностей хотя бы отыграть один мяч, но все они были потеряны.

В итоге победа «Вердера», которая подняла команду на 7-ю строчку. «Санкт-Паули» занимает 15-ю позицию в чемпионате.

Бундеслига. 14-й тур. 14 декабря

Санкт-Паули – Вердер – 0:2

Голы: Кон, 24, Дукш, 56

Видео голов и обзор матча