Санкт-Паули – Вердер – 0:2. Бременская реализация. Видео голов и обзор
Команды встречались в матче 14-го тура Бундеслиги
15 декабря на стадионе «Миллернтор-Штадион» встречались «Санкт-Паули» и «Вердер».
Хозяева поля превосходили гостей по всем показателям, кроме забитых мячей.
На 24-й минуте Деррик Кон вывел «Вердер» вперед - 0:1. Далее игроки «Санкт-Паули» бросились сравнивать, но удача была не на их стороне.
Второй тайм агрессивнее начали игроки «Вердера». На 56-й минуте Марвин Дукш удвоил преимущество в матче.
У игроков «Санкт-Паули» было достаточно возможностей хотя бы отыграть один мяч, но все они были потеряны.
В итоге победа «Вердера», которая подняла команду на 7-ю строчку. «Санкт-Паули» занимает 15-ю позицию в чемпионате.
Бундеслига. 14-й тур. 14 декабря
Санкт-Паули – Вердер – 0:2
Голы: Кон, 24, Дукш, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
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