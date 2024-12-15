Италия15 декабря 2024, 00:43 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:48
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Ювентус – Венеция – 2:2. Как Влахович спас на 90+5-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А
15 декабря 2024, 00:43 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:48
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14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Ювентус» и «Венеция».
Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась ничьей со счетом 2:2.
Серия A. 16 тур. 14 декабря
«Ювентус» – «Венеция» – 2:2
Голы: Гатти 19, Влахович, 90+5 (пен.) – Эллертссон 61, Идзес, 83
Видеообзор матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джей Идзес (Венеция).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль-Эгиль Эллертссон (Венеция).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
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