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Чемпионат Италии
Ювентус
14.12.2024 21:45 – FT 2 : 2
Венеция
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Италия
15 декабря 2024, 00:43 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:48
75
0

Ювентус – Венеция – 2:2. Как Влахович спас на 90+5-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А

15 декабря 2024, 00:43 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:48
75
0
Ювентус – Венеция – 2:2. Как Влахович спас на 90+5-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Ювентус» и «Венеция».

Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Серия A. 16 тур. 14 декабря

«Ювентус» – «Венеция» – 2:2

Голы: Гатти 19, Влахович, 90+5 (пен.) – Эллертссон 61, Идзес, 83

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джей Идзес (Венеция).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль-Эгиль Эллертссон (Венеция).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
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Ювентус Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Федерико Гатти Душан Влахович пенальти
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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