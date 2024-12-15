14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Ювентус» и «Венеция».

Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Серия A. 16 тур. 14 декабря

«Ювентус» – «Венеция» – 2:2

Голы: Гатти 19, Влахович, 90+5 (пен.) – Эллертссон 61, Идзес, 83

Видеообзор матча: