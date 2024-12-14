Сенсация в Турине. Ювентус сыграл вничью с Венецией
Матч закончился со счетом 2:2
14 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Венецией».
Игра прошла на «Альянц Арене» в Турине.
За хозяев голом отметился Федерико Гатти. Кенан Йылдыз мог удвоить преимущество «старой синьоры», однако его гол отменили из-за офсайда. Гости ответили забитыми голами усилиями Микаэля Эгилла Эллертссона и Джея Идзеса. Душан Влахович на 90+5 минуте сравнял счет.
В турнирной таблице «Ювентус», имея в своем активе 28 очков, занимает 6-е место. «Веноция» набрала 10 очков и занимает 20-ю позицию.
Серия А. 16-й тур. 14 декабря
Ювентус – Венеция – 2:2
Голы: Гатти, 19, Влахович, 90+5 – Эллертссон, 61, Идзес, 83
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло может возглавить «Рому»
Луганская команда идет в отпуск в хорошем настроении