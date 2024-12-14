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Чемпионат Италии
Ювентус
14.12.2024 21:45 – FT 2 : 2
Венеция
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Италия
14 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:22
95
0

Сенсация в Турине. Ювентус сыграл вничью с Венецией

Матч закончился со счетом 2:2

14 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:22
95
0
Сенсация в Турине. Ювентус сыграл вничью с Венецией
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Венецией».

Игра прошла на «Альянц Арене» в Турине.

За хозяев голом отметился Федерико Гатти. Кенан Йылдыз мог удвоить преимущество «старой синьоры», однако его гол отменили из-за офсайда. Гости ответили забитыми голами усилиями Микаэля Эгилла Эллертссона и Джея Идзеса. Душан Влахович на 90+5 минуте сравнял счет.

В турнирной таблице «Ювентус», имея в своем активе 28 очков, занимает 6-е место. «Веноция» набрала 10 очков и занимает 20-ю позицию.

Серия А. 16-й тур. 14 декабря

Ювентус – Венеция – 2:2

Голы: Гатти, 19, Влахович, 90+5 – Эллертссон, 61, Идзес, 83

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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