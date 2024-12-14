Сенсация в Турине. Ювентус сыграл вничью с Венецией

14 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Венецией».

Игра прошла на «Альянц Арене» в Турине.

За хозяев голом отметился Федерико Гатти. Кенан Йылдыз мог удвоить преимущество «старой синьоры», однако его гол отменили из-за офсайда. Гости ответили забитыми голами усилиями Микаэля Эгилла Эллертссона и Джея Идзеса. Душан Влахович на 90+5 минуте сравнял счет.

В турнирной таблице «Ювентус», имея в своем активе 28 очков, занимает 6-е место. «Веноция» набрала 10 очков и занимает 20-ю позицию.

Серия А. 16-й тур. 14 декабря

Ювентус – Венеция – 2:2

Голы: Гатти, 19, Влахович, 90+5 – Эллертссон, 61, Идзес, 83

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