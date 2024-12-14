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14 декабря 2024, 23:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:30
86
0

Севилья – Сельта – 1:0. Прощание Хесуса Наваса. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

14 декабря 2024, 23:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:30
86
0
Севилья – Сельта – 1:0. Прощание Хесуса Наваса. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Севилья» и «Сельта».

Поединок проходил на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Этот поединок стал последним домашним матчем 39-летнего Хесуса Наваса за «Севилью». Он отыграл 71 минуту, покинув поле в слезах под аплодисменты трибун.

Ла Лига. 17 тур. 14 декабря

«Севилья» – «Сельта» – 1:0

Гол: Буэно, 65

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Ману Буэно (Севилья).
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Севилья Сельта Ла Лига видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Хесус Навас
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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