Италия14 декабря 2024, 23:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:30
86
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Севилья – Сельта – 1:0. Прощание Хесуса Наваса. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги
14 декабря 2024, 23:24 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:30
86
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Вечером 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Севилья» и «Сельта».
Поединок проходил на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Этот поединок стал последним домашним матчем 39-летнего Хесуса Наваса за «Севилью». Он отыграл 71 минуту, покинув поле в слезах под аплодисменты трибун.
Ла Лига. 17 тур. 14 декабря
«Севилья» – «Сельта» – 1:0
Гол: Буэно, 65
Видеообзор матча:
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ману Буэно (Севилья).
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