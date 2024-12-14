Вечером 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Севилья» и «Сельта».

Поединок проходил на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Этот поединок стал последним домашним матчем 39-летнего Хесуса Наваса за «Севилью». Он отыграл 71 минуту, покинув поле в слезах под аплодисменты трибун.

Ла Лига. 17 тур. 14 декабря

«Севилья» – «Сельта» – 1:0

Гол: Буэно, 65

Видеообзор матча: