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  4. ФОТО. Не сдержал слез. Хесус Навас провел последний домашний матч за клуб
Испания
14 декабря 2024, 23:09 |
788
0

ФОТО. Не сдержал слез. Хесус Навас провел последний домашний матч за клуб

Игрок провел на поле 71 минуту

14 декабря 2024, 23:09 |
788
0
ФОТО. Не сдержал слез. Хесус Навас провел последний домашний матч за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Навас

14 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Сельтой».

Игра прошла на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Этот поединок стал последним домашний матчем 39-летнего Хесуса Наваса за «Севилью». Испанский фулбек провел на поле 71 минуту, после чего был заменен. Испанец покинул поле в слезах и под громкие аплодисменты трибун.

Всего Хесус Навас провел за «Севилью» 702 матча, в которых забил 39 голов и отдал 119 голевых передач.

ФОТО:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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