Испания14 декабря 2024, 23:09 |
788
0
ФОТО. Не сдержал слез. Хесус Навас провел последний домашний матч за клуб
Игрок провел на поле 71 минуту
14 декабря 2024, 23:09 |
788
0
14 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Сельтой».
Игра прошла на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
Этот поединок стал последним домашний матчем 39-летнего Хесуса Наваса за «Севилью». Испанский фулбек провел на поле 71 минуту, после чего был заменен. Испанец покинул поле в слезах и под громкие аплодисменты трибун.
Всего Хесус Навас провел за «Севилью» 702 матча, в которых забил 39 голов и отдал 119 голевых передач.
ФОТО:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 декабря 2024, 12:50 0
Деннис Макканн провалил обязательное тестирование накануне чемпионского поединка
Футбол | 14 декабря 2024, 08:36 4
Андрей будет получать игровое время в матчах Кубка Испании
Футбол | 14.12.2024, 19:57
Футбол | 14.12.2024, 21:40
Футбол | 14.12.2024, 00:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
13.12.2024, 03:51 3
13.12.2024, 13:54 106
13.12.2024, 08:30
13.12.2024, 21:18 23
13.12.2024, 12:41 23
13.12.2024, 15:25 7