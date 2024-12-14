ФОТО. Не сдержал слез. Хесус Навас провел последний домашний матч за клуб

14 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Сельтой».

Игра прошла на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Этот поединок стал последним домашний матчем 39-летнего Хесуса Наваса за «Севилью». Испанский фулбек провел на поле 71 минуту, после чего был заменен. Испанец покинул поле в слезах и под громкие аплодисменты трибун.

Всего Хесус Навас провел за «Севилью» 702 матча, в которых забил 39 голов и отдал 119 голевых передач.

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