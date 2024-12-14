14 декабря в рамках 14-го тура Бундеслиги состоялся матч между командами «Майнц» и «Бавария».

Игра проходила на стадионе «Мева Арена» в Майнце, где хозяева одержали сенсационную победу со счётом 2:1. «Бавария» в этом сезоне ещё не проигрывала.

Бундеслига. 14 тур. 14 декабря

«Майнц» – «Бавария» – 2:1

Голы: Ли Джэ Сон 41, 60 – Сане, 87

Видеообзор матча: