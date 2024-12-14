Германия14 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:22
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Майнц – Бавария – 2:1. Сенсация в Бундеслиге. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Германии
14 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:22
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14 декабря в рамках 14-го тура Бундеслиги состоялся матч между командами «Майнц» и «Бавария».
Игра проходила на стадионе «Мева Арена» в Майнце, где хозяева одержали сенсационную победу со счётом 2:1. «Бавария» в этом сезоне ещё не проигрывала.
Бундеслига. 14 тур. 14 декабря
«Майнц» – «Бавария» – 2:1
Голы: Ли Джэ Сон 41, 60 – Сане, 87
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
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