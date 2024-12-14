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Чемпионат Германии
Майнц
14.12.2024 16:30 – FT 2 : 1
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:22
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0

Майнц – Бавария – 2:1. Сенсация в Бундеслиге. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Германии

14 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:22
111
0
Майнц – Бавария – 2:1. Сенсация в Бундеслиге. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в рамках 14-го тура Бундеслиги состоялся матч между командами «Майнц» и «Бавария».

Игра проходила на стадионе «Мева Арена» в Майнце, где хозяева одержали сенсационную победу со счётом 2:1. «Бавария» в этом сезоне ещё не проигрывала.

Бундеслига. 14 тур. 14 декабря

«Майнц» – «Бавария» – 2:1

Голы: Ли Джэ Сон 41, 60 – Сане, 87

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
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Майнц Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Лерой Сане
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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