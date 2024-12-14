ВИДЕО. Один из лучших голкиперов мира совершил сумасшедший сейв в матче АПЛ

В субботу, 14 декабря, проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла».

Матч играют на «Сити Граунд» в Ноттингеме. На данный момент счет 2:1 на пользу «Ноттингема».

На 59-й минуте матча у ворот «Астон Виллы» возник опасный момент, и вратарь Мартинес продемонстрировал великолепный сейв.

❗️ВИДЕО. Один из лучших голкиперов мира совершил сумасшедший сейв в матче АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine