Англия14 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:51
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ВИДЕО. Один из лучших голкиперов мира совершил сумасшедший сейв в матче АПЛ
В матче Ноттингем Форест – Астон Вилла Мартинес спас свою команду от гола
14 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:51
1215
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В субботу, 14 декабря, проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла».
Матч играют на «Сити Граунд» в Ноттингеме. На данный момент счет 2:1 на пользу «Ноттингема».
На 59-й минуте матча у ворот «Астон Виллы» возник опасный момент, и вратарь Мартинес продемонстрировал великолепный сейв.
❗️ВИДЕО. Один из лучших голкиперов мира совершил сумасшедший сейв в матче АПЛ
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