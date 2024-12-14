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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 14 декабря 2024, 21:40
1825
2

ФОТО. У игрока Динамо и сборной Украины родился второй ребенок

Александр Пихаленок во второй раз стал отцом

14 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 14 декабря 2024, 21:40
1825
2
ФОТО. У игрока Динамо и сборной Украины родился второй ребенок
ФК Динамо. Александр Пихаленок

27-летний полузащитник «Динамо» Киев Александр Пихаленок во второй раз стал отцом. Пресс-служба «сине-белых» поздравила футболиста с рождением дочери, которую назвали Ольга.

«Поздравляем семью Пихаленка с рождением второго ребенка! Пусть малыш растет здоровым и счастливым, а в вашей семье всегда будет любовь, гармония и тепло. Радуемся вместе с вами!», – сказал Пихаленок.

В этом сезоне игрок провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Ранее стало известно, что в этом году Пихаленок на поле не вернется.

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Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рождение ребенка фото сборная Украины по футболу lifestyle
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Falko
Ось чого він не грав - зайнятий був )))
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0
Boodya
Заголовок топ😂
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