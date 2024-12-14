ФОТО. У игрока Динамо и сборной Украины родился второй ребенок

27-летний полузащитник «Динамо» Киев Александр Пихаленок во второй раз стал отцом. Пресс-служба «сине-белых» поздравила футболиста с рождением дочери, которую назвали Ольга.

«Поздравляем семью Пихаленка с рождением второго ребенка! Пусть малыш растет здоровым и счастливым, а в вашей семье всегда будет любовь, гармония и тепло. Радуемся вместе с вами!», – сказал Пихаленок.

В этом сезоне игрок провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Ранее стало известно, что в этом году Пихаленок на поле не вернется.