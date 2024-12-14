Стали известны планы Черноморца на зимнее межсезонье

С завтрашнего дня футболисты одесского «Черноморца» уходят в отпуск. Легионеры получат возможность отправиться в родные страны, а украинские футболисты команды «моряков» проведут зимние каникулы в кругу родных и друзей, ведь во время военного положения выезд без особого распоряжения соответствующих структур невозможен.

Как стало известно Sport.ua, команда Александра Бабича будет отдыхать в течение трех с половиной недель. По словам главного тренера, из отпуска «Черноморец» выйдет 7 января. После тщательного медицинского обследования футболисты начнут так называемый втягивающий режим, который продлится полторы недели в Одессе. Затем по плану тренировочный сбор в Турции, куда, скорее всего, команда отправится самолетом из молдавской столицы - Кишинева. На Средиземноморье одесситы планируют начать работу 20 января, которая будет разбита на два этапа с многодневным тайм-аутом. Во время сбора тренерский штаб «Черноморца» будет просматривать группу потенциальных новичков и наигрывать состав образца весенней части сезона-2024/25.

Среди новых игроков, которых Александр Бабич планирует привлечь к зимней работе, есть полузащитник Магомед Кратов, который еще осенью появился в «Черноморце».

В Турции одесская команда проведет серия контрольных матчей с представителями разных стран, после чего 14 февраля вернется в Украину.