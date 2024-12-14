«Иди работай и не ной». Легенда Динамо вспомнил о стиле работы Лобановского

Бывший капитан «Динамо» Александр Головко высказался о работе с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Ему было с нами легче работать, потому что мы игроки того поколения, той страны, в которой человек – первое что надо было. «Иди работай и не ной». Этого было достаточно. Если вы думаете, что мы сидели и разговаривали даже 10 минут – этого не было.

Была конкуренция, было уважение к этому клубу, работавшим людям, что ты под сомнение ничего не ставил. Тебе говорят – ты делаешь», – сказал Головко.

Ранее Головко назвал причины провалов Артема Беседина и о влиянии травмы.