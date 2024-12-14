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  4. «Иди работай и не ной». Легенда Динамо вспомнил о стиле работы Лобановского
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 21:18 |
396
1

«Иди работай и не ной». Легенда Динамо вспомнил о стиле работы Лобановского

Лупашко высказался о работе с Лобановским

14 декабря 2024, 21:18 |
396
1
«Иди работай и не ной». Легенда Динамо вспомнил о стиле работы Лобановского
ФК Динамо. Валерий Лобановский

Бывший капитан «Динамо» Александр Головко высказался о работе с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Ему было с нами легче работать, потому что мы игроки того поколения, той страны, в которой человек – первое что надо было. «Иди работай и не ной». Этого было достаточно. Если вы думаете, что мы сидели и разговаривали даже 10 минут – этого не было.

Была конкуренция, было уважение к этому клубу, работавшим людям, что ты под сомнение ничего не ставил. Тебе говорят – ты делаешь», – сказал Головко.

Ранее Головко назвал причины провалов Артема Беседина и о влиянии травмы.

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Александр Головко Валерий Лобановский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: FanDay
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Які клоуни у вас пишуть: Лупашко чи Головко це сказав
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