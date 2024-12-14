Ман Сити зимой осуществит трансфер бразильской звезды за большие деньги

Чемпион Англии «Манчестер Сити» планирует провести серьезную трансферную компанию в январе 2025 года.

По информации Fichajes, главная цель горожан на зимнее трансферное окно – бразильская звезда «Ньюкасла» Бруно Гимараеш. Жузеп Гвардиола лично попросил руководство подписать Бруно. «Горожане» пока не начали переговоров с «сороками» по этому трансферу, но отмечается, что финансовой мощи «Ман Сити» будет достаточно, чтобы достаточно быстро оформить этот трансфер.

В этом сезоне Бруно Гимараеш провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал три ассиста. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 85 миллионов евро.

Ранее в «Манчестер Сити» назвали виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола.