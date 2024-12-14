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  4. Ман Сити зимой осуществит трансфер бразильской звезды за большие деньги
Англия
14 декабря 2024, 20:41 |
1185
0

Ман Сити зимой осуществит трансфер бразильской звезды за большие деньги

«Горожане» сделают все, чтобы подписать Бруно Гимареша

14 декабря 2024, 20:41 |
1185
0
Ман Сити зимой осуществит трансфер бразильской звезды за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш

Чемпион Англии «Манчестер Сити» планирует провести серьезную трансферную компанию в январе 2025 года.

По информации Fichajes, главная цель горожан на зимнее трансферное окно – бразильская звезда «Ньюкасла» Бруно Гимараеш. Жузеп Гвардиола лично попросил руководство подписать Бруно. «Горожане» пока не начали переговоров с «сороками» по этому трансферу, но отмечается, что финансовой мощи «Ман Сити» будет достаточно, чтобы достаточно быстро оформить этот трансфер.

В этом сезоне Бруно Гимараеш провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал три ассиста. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 85 миллионов евро.

Ранее в «Манчестер Сити» назвали виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола.

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Ньюкасл трансферы Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Бруно Гимараеш трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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