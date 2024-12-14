Де Дзерби внедрил в Марселе новинку, которой когда-то удивил в Шахтере

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби, который известен в Украине своей работой с «Шахтером», внедрил в тренировочном процессе французской команды новинку, которой когда-то удивил многих в стане «горняков».

Отныне минимум два раза в неделю тренировки «Марселя» проходят с использованием большого видеоэкрана, который используется для расстановки футболистов при отрабатывании стандартных положений.

Французские СМИ считают, что такой подход Де Дзерби является доказательством того, что итальянец не оставляет ничего на волю случая, и стремится решить ключевую задачу на сезон – финишировать в топ-4 французской Лиги 1. Что правда, амбиции Де Дзерби значительно более высоки – он хочет привести провансальцев к чемпионству: в этом или следующем сезонах.

В настоящий момент «Марсель» занимает вторую позицию в таблице Лиги 1, отставая от ПСЖ на четыре пункта и имея на матч больше, чем парижане.