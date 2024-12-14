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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:58
272
0

Тренер Зари поставил оценку команде за первую часть сезона УПЛ

Бартулович оценил выступление на тройку

14 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:58
272
0
Тренер Зари поставил оценку команде за первую часть сезона УПЛ
ФК Заря. Младен Бартулович

Заря закрыла первую часть сезона УПЛ победой над Черноморцем. Игру, а также выступление команды в текущем чемпионате оценил наставник Младен Бартулович.

«Не знаю, почему говорили перед игрой, что Черноморцу больше нужна была победа. Мы тоже хотим побеждать. Сразу говорил, что по такому полю нужно бить по воротам, вратарям тяжело».

«Четвертый гол Мичина за пять матчей? Он уже полтора года в команде, адаптировался. Я дал ему свободу, он прогрессирует. У него талант. Его в 17 лет за три миллиона евро Удинезе купило, это показывает его потенциал. Мы рады, что есть такой игрок у нас».

«Оценка за первую часть сезона? Троечка. Можно было лучше сыграть и набрать больше очков. Будем готовиться ко второй части сезона», – сказал Бартулович.

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Заря Луганск Заря - Черноморец Черноморец Одесса Младен Бартулович Украинская Премьер-лига Петар Мичин
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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