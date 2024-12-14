Вместо Карпат. Защитник Кривбасса может перейти в заграничный клуб
Тимур Стецьков привлекает внимание не только украинских клубов
Украинский защитник «Кривбасса» Тимур Стецьков может перейти в заграничный клуб, сообщает телеграмм-канал «Inside UPL».
По информации источника, последние несколько дней активно ведутся переговоры между нынешним клубом игрока и «Карпатами» о возможном трансфере. Игрок не захотел продлевать контракт со «Кривбассом», потому был отстранен от тренировочного процесса с командой.
Однако, львовский коллектив не сможет так просто подписать Тимура, ибо им интересуются команды из-за границы.
Ранее сообщалось, что Тимур Стецьков стал игроком «Карпат».
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