Вместо Карпат. Защитник Кривбасса может перейти в заграничный клуб

Украинский защитник «Кривбасса» Тимур Стецьков может перейти в заграничный клуб, сообщает телеграмм-канал «Inside UPL».

По информации источника, последние несколько дней активно ведутся переговоры между нынешним клубом игрока и «Карпатами» о возможном трансфере. Игрок не захотел продлевать контракт со «Кривбассом», потому был отстранен от тренировочного процесса с командой.

Однако, львовский коллектив не сможет так просто подписать Тимура, ибо им интересуются команды из-за границы.

Ранее сообщалось, что Тимур Стецьков стал игроком «Карпат».