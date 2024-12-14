ГОЛОВКО: «Был смешной момент, когда Зинченко приезжал от Гвардиолы»

Александр Головко, ранее возглавлявший юношеские сборные Украины, вспомнил совместную работу с Александром Зинченко и прокомментировал его будущую карьеру:

«Для Зинченко травмы не станут помехой, поскольку он прошел трудный путь. Травмы – это часть футбола, не позволяющая полноценно работать. Однако все зависит от самого футболиста. В АПЛ совсем другой уровень. К тому же Александр обеспечил себя финансово на всю жизнь.

После Гвардиолы Зинченко приезжал в сборную, и это был очень смешной момент. На занятиях я говорил ему, что он может не приходить на теорию, потому, что точно знает больше, чем я. Но он не соглашался со мной – говорил, что всегда есть чему учиться у каждого тренера», – вспоминает Головко.

В этом сезоне Зинченко провел 9 матчей за «Арсенал» во всех турнирах – результативными действиями не отличился. Украинский защитник пропустил несколько матчей из-за травм.

Ранее сообщалось, что Головко похвалил защитника Николая Матвиенко за его игру в «Шахтере» и сборной Украины.