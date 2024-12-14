Экс-тренер сборной Украины: «Психологически Матвиенко вылечился»
Александр Головко оценил игру защитника донецкого «Шахтера»
Бывший тренер юношеских сборных Украины Александр Головко прокомментировал игру защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко в этом сезоне:
«Матвиенко психологически вылечился, если смотреть на его последние действия. Уже полгода он работает на достаточно высоком уровне, уверенно продвигает мяч, владеет первым пасом, даже голы забивает.
Конечно, уровень украинского футбола упал, но важно понимать, что таких футболистов, как Матвиенко, у нас немного. Он позитивный, много разговаривает, поддерживает атмосферу в раздевалке. Сегодня Матвиенко является основой и «Шахтера», и сборной Украины.», – считает Головко.
Ранее сообщалось, что Головко прокомментировал склонность к травмам футболиста сборной Украины Виктора Цыганкова.
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