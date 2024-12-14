Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер сборной Украины: «Психологически Матвиенко вылечился»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 16:26 |
304
0

Экс-тренер сборной Украины: «Психологически Матвиенко вылечился»

Александр Головко оценил игру защитника донецкого «Шахтера»

14 декабря 2024, 16:26 |
304
0
Экс-тренер сборной Украины: «Психологически Матвиенко вылечился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Бывший тренер юношеских сборных Украины Александр Головко прокомментировал игру защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко в этом сезоне:

«Матвиенко психологически вылечился, если смотреть на его последние действия. Уже полгода он работает на достаточно высоком уровне, уверенно продвигает мяч, владеет первым пасом, даже голы забивает.

Конечно, уровень украинского футбола упал, но важно понимать, что таких футболистов, как Матвиенко, у нас немного. Он позитивный, много разговаривает, поддерживает атмосферу в раздевалке. Сегодня Матвиенко является основой и «Шахтера», и сборной Украины.», – считает Головко.

Ранее сообщалось, что Головко прокомментировал склонность к травмам футболиста сборной Украины Виктора Цыганкова.

По теме:
Конфликт завершен. Кривбасс продает ведущего защитника в Карпаты
ВИДЕО. Илич реализовал пенальти. Кривбасс открыл счет в матче с Карпатами
На матч с Зарей Черноморец прибыл не в оптимальном составе
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Николай Матвиенко Александр Головко
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Футбол | 14 декабря 2024, 00:10 0
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб

Украинец болеет за Манчестер Юнайтед

ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Футбол | 14 декабря 2024, 11:17 8
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год

Илья Забарный был признан лучшим игроком национальной команды по итогам голосования

«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Футбол | 13.12.2024, 15:25
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Футбол | 13.12.2024, 21:18
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
«Украинцам с жребием повезло». Экс-защитник сборной – о шансах в отборе ЧМ
Футбол | 14.12.2024, 13:46
«Украинцам с жребием повезло». Экс-защитник сборной – о шансах в отборе ЧМ
«Украинцам с жребием повезло». Экс-защитник сборной – о шансах в отборе ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
13.12.2024, 08:30
Бокс
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
13.12.2024, 03:51 3
Футбол
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
13.12.2024, 09:11 7
Футбол
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
12.12.2024, 22:48
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 114
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
12.12.2024, 18:25 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем