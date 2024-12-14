Забиваешь Сити – едешь в Арсенал. Артета нашел форварда для канониров
Душан Влахович может стать игроком лондонского клуба
Сербский форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает Caught Offside.
24-летний страйкер итальянского клуба является тем игроком, который, по мнению Микель Артеты, станет идеальным нападающим для «канониров». Обидчик «Манчестер Сити» считается тем, кто поможет лондонскому клубу побороться за медали в этом сезоне.
В текущем сезоне Душан Влахович сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что в «Арсенале» недовольны Зинченко.
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