Забиваешь Сити – едешь в Арсенал. Артета нашел форварда для канониров

Сербский форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает Caught Offside.

24-летний страйкер итальянского клуба является тем игроком, который, по мнению Микель Артеты, станет идеальным нападающим для «канониров». Обидчик «Манчестер Сити» считается тем, кто поможет лондонскому клубу побороться за медали в этом сезоне.

В текущем сезоне Душан Влахович сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» недовольны Зинченко.