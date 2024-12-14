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  4. Забиваешь Сити – едешь в Арсенал. Артета нашел форварда для канониров
Англия
14 декабря 2024, 15:15 |
1074
2

Забиваешь Сити – едешь в Арсенал. Артета нашел форварда для канониров

Душан Влахович может стать игроком лондонского клуба

14 декабря 2024, 15:15 |
1074
2
Забиваешь Сити – едешь в Арсенал. Артета нашел форварда для канониров
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает Caught Offside.

24-летний страйкер итальянского клуба является тем игроком, который, по мнению Микель Артеты, станет идеальным нападающим для «канониров». Обидчик «Манчестер Сити» считается тем, кто поможет лондонскому клубу побороться за медали в этом сезоне.

В текущем сезоне Душан Влахович сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» недовольны Зинченко.

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Душан Влахович Арсенал Лондон Манчестер Сити Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Микель Артета
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Вообще не стиль Артеты 
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0
Андрей Кан
Ха.. З Арсеналом зрозуміло. А навіщо це Влаховичу?
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0
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