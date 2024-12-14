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Англия
14 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:56
884
0

Что ждет Забарного? Тренер Борнмута может возглавить Ман Сити

«Борнмут» попытается оставить Андони Ираолу

14 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:56
884
0
Что ждет Забарного? Тренер Борнмута может возглавить Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

«Борнмут» хочет сохранить своего испанского тренера Андони Ираолу, предложив ему новый контракт, сообщает Football Insider.

Контракт Андони действует до лета 2026 года. «Манчестер Сити» рассматривает коуча команды Забарного на случай, если в Манчестере решат заменить Жузепа Гвардиолу.

«Вишни» понимают, что к тренеру есть интерес, потому хотят продлить соглашение в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что гранды АПЛ интересуются защитником «Борнмута».

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Андони Ираола Борнмут Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Жузеп Гвардиола Илья Забарный
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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