Что ждет Забарного? Тренер Борнмута может возглавить Ман Сити

«Борнмут» хочет сохранить своего испанского тренера Андони Ираолу, предложив ему новый контракт, сообщает Football Insider.

Контракт Андони действует до лета 2026 года. «Манчестер Сити» рассматривает коуча команды Забарного на случай, если в Манчестере решат заменить Жузепа Гвардиолу.

«Вишни» понимают, что к тренеру есть интерес, потому хотят продлить соглашение в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что гранды АПЛ интересуются защитником «Борнмута».