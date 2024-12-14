Англия14 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:56
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Что ждет Забарного? Тренер Борнмута может возглавить Ман Сити
«Борнмут» попытается оставить Андони Ираолу
14 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:56
884
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«Борнмут» хочет сохранить своего испанского тренера Андони Ираолу, предложив ему новый контракт, сообщает Football Insider.
Контракт Андони действует до лета 2026 года. «Манчестер Сити» рассматривает коуча команды Забарного на случай, если в Манчестере решат заменить Жузепа Гвардиолу.
«Вишни» понимают, что к тренеру есть интерес, потому хотят продлить соглашение в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что гранды АПЛ интересуются защитником «Борнмута».
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