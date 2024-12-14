Англия14 декабря 2024, 13:16 |
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В попытках оставить. Защитник Борнмута может перейти в английский гранд
Милош Керкез привлекает внимание «Ливерпуля» и «Челси»
14 декабря 2024, 13:16 |
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Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез привлекает внимание «Ливерпуля» и «Челси», сообщает Football Insider.
«Вишни» планируют удержать 21-летнего игрока, ибо имеют большие планы на этот сезон и не хотят терять ключевых игроков зимой. Сам Милош планирует в перспективе перейти в один из английских грандов. Контракт игрока действует до 2028 года.
В текущем сезоне Милош Керкез сыграл 15 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что Слот назвал команду, которая была лучше «Ливерпуля» в сезоне.
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