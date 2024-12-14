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  4. В попытках оставить. Защитник Борнмута может перейти в английский гранд
Англия
14 декабря 2024, 13:16 |
194
0

В попытках оставить. Защитник Борнмута может перейти в английский гранд

Милош Керкез привлекает внимание «Ливерпуля» и «Челси»

14 декабря 2024, 13:16 |
194
0
В попытках оставить. Защитник Борнмута может перейти в английский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез привлекает внимание «Ливерпуля» и «Челси», сообщает Football Insider.

«Вишни» планируют удержать 21-летнего игрока, ибо имеют большие планы на этот сезон и не хотят терять ключевых игроков зимой. Сам Милош планирует в перспективе перейти в один из английских грандов. Контракт игрока действует до 2028 года.

В текущем сезоне Милош Керкез сыграл 15 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Слот назвал команду, которая была лучше «Ливерпуля» в сезоне.

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Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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