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  4. «Это точно». Слот назвал команду, которая была лучше Ливерпуля в сезоне
Англия
14 декабря 2024, 12:23 |
638
0

«Это точно». Слот назвал команду, которая была лучше Ливерпуля в сезоне

Нидерландский тренер похвалил Челси

14 декабря 2024, 12:23 |
638
0
«Это точно». Слот назвал команду, которая была лучше Ливерпуля в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что «Челси» был единственным коллективом в этом сезоне, который выглядел лучше его команды в очном матче.

«Это был один из матчей, а возможно, и единственный матч, где я чувствовал, что соперник был лучше нас. Это не означает, что в долгосрочной перспективе они лучше нас, но во время встречи они владели мячом больше нас, и угрожали нашим воротам больше, чем любая другая команда до сих пор.

Я – не в том положении, чтобы судить, на какой позиции они закончат сезон. Я должен сосредоточиться на собственной команде, но «Челси» был потрясающим в этом сезоне, это точно», – цитирует Слота liverpool.com.

«Ливерпуль» принимал «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Слота.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль Арне Слот Ливерпуль - Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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