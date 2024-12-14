«Это точно». Слот назвал команду, которая была лучше Ливерпуля в сезоне
Нидерландский тренер похвалил Челси
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что «Челси» был единственным коллективом в этом сезоне, который выглядел лучше его команды в очном матче.
«Это был один из матчей, а возможно, и единственный матч, где я чувствовал, что соперник был лучше нас. Это не означает, что в долгосрочной перспективе они лучше нас, но во время встречи они владели мячом больше нас, и угрожали нашим воротам больше, чем любая другая команда до сих пор.
Я – не в том положении, чтобы судить, на какой позиции они закончат сезон. Я должен сосредоточиться на собственной команде, но «Челси» был потрясающим в этом сезоне, это точно», – цитирует Слота liverpool.com.
«Ливерпуль» принимал «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Слота.
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