ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год

Украинская Ассоциация Футбола огласила результаты голосования среди болельщиков, которые выбирали лучшего игрока сборной Украины 2024 года.

Им стал защитник «Борнмута» Илья Забарный. Илья провел 13 матчей в футболке национальной сборной в этом году, результативными действиями не отмечался.

За клуб на данный момент Забарный провел 36 матчей в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что стал известен календарь сборной Украины на матчи квалификации к чемпионату мира.