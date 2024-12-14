Сборная УКРАИНЫ14 декабря 2024, 11:17 |
871
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ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Илья Забарный был признан лучшим игроком национальной команды по итогам голосования
14 декабря 2024, 11:17 |
871
6
Украинская Ассоциация Футбола огласила результаты голосования среди болельщиков, которые выбирали лучшего игрока сборной Украины 2024 года.
Им стал защитник «Борнмута» Илья Забарный. Илья провел 13 матчей в футболке национальной сборной в этом году, результативными действиями не отмечался.
За клуб на данный момент Забарный провел 36 матчей в 2024 году.
Ранее сообщалось о том, что стал известен календарь сборной Украины на матчи квалификации к чемпионату мира.
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Думаю летом будет переход в топ клуб!
але результати набраних балів по гравцям,
в тому числі за Трубіна і Мудрика, - засекречено...
Якщо воротар та захисник - круті ... то за логікою команда, в якій грають такі топи, має мало пропускати та впевнено грати в захисті. Але цього ж нема.
Краще би порівняльну статистику по ТТД центральних захисників опублікували, команд які вистали в групі Ліги Націй.