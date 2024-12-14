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Сборная УКРАИНЫ
14 декабря 2024, 11:17 |
871
6

ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год

Илья Забарный был признан лучшим игроком национальной команды по итогам голосования

14 декабря 2024, 11:17 |
871
6
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинская Ассоциация Футбола огласила результаты голосования среди болельщиков, которые выбирали лучшего игрока сборной Украины 2024 года.

Им стал защитник «Борнмута» Илья Забарный. Илья провел 13 матчей в футболке национальной сборной в этом году, результативными действиями не отмечался.

За клуб на данный момент Забарный провел 36 матчей в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что стал известен календарь сборной Украины на матчи квалификации к чемпионату мира.

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Украинская ассоциация футбола Илья Забарный лучший игрок Борнмут сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Saar
Так. Забарний і Трубін
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+1
Tower Bridge
Забарный и Трубин.   Именно они никогда не теряли самообладания в играх.
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0
FunnyCat_____
Абсолютно заслуженно 
Думаю летом будет переход в топ клуб!
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0
Burevestnik
УАФ оголошувало трьох претендентів.
але результати набраних балів по гравцям,
в тому числі за Трубіна і Мудрика, - засекречено...
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0
cаша зардунов
Згоден
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0
Nick.Grabowski
Дивно, що центральний захисник та воротар вважаються топовими та кращими в команді, яка пропускає 8 голів за 6 матчів (найбільше в групі). 
Якщо воротар та захисник - круті ... то за логікою команда, в якій грають такі топи, має мало пропускати та впевнено грати в захисті. Але цього ж нема.   
Краще би порівняльну статистику по ТТД центральних захисників опублікували, команд які вистали в групі Ліги Націй. 
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-1
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