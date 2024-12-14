Все или ничего. Тренера АПЛ могут уволить после ближайшего матча

В субботу, 14 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем».

Английский тренер «волков» Гари О'Нил имеет сегодняшний матч для исправления ситуации, сообщает Football Insider. Эта встреча очень важна не только для будущего коуча, а и для клуба. Встретятся два коллектива из зоны вылета и в случае, если кому то из них удастся победить, то ситуация для проигравшей стороны будет совсем уж печальной. В случае поражения хозяев, отставка их коуча вполне вероятна.

В текущем сезоне «Вулверхэмптон» Гари О'Нила сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых набрал 9 очков.

Ранее сообщалось, что Моуриньо может возглавить «Вулверхэмптон»