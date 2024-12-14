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  4. «Был серьезный разговор». Иностранный тренер поставил ультиматум звезде УПЛ
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 10:16 |
618
3

«Был серьезный разговор». Иностранный тренер поставил ультиматум звезде УПЛ

Олег Дулуб рассказал о серьезном разговоре с Оливье Тиллем в ЛНЗ

14 декабря 2024, 10:16 |
618
3
«Был серьезный разговор». Иностранный тренер поставил ультиматум звезде УПЛ
ФК ЛНЗ. Оливье Тилль

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о серьезном разговоре со звездным легионером «фиолетовых» Оливье Тиллем. Специалист признался, почему футболист какое-то время получал мало игровой практики.

«С Оливье у нас весной был серьезный разговор. Тилль меня спрашивал: «Почему я не играю?». Отвечаю: «Потому что ты пытаешься играть поперек и назад. А нам нужно, чтобы ты играл вертикально, искал нападающих, и мы быстро проходили середину поля. Надо играть на более высоких скоростях. Будешь выходить в стартовом составе, когда ты будешь готов к интенсивности игры УПЛ».

Очень рад, что он прислушался, и все вышло. Через две недели он вышел в старте, после игры мы посмотрели данные GPS и были приятно удивлены, какой большой объем беговой работы выполнил Тилль – почти 15 километров! Весной его показатели больше не падали», – сказал Дулуб.

В этом сезоне Тилль провел 13 поединков за черкасский клуб, в которых отличился двумя забитыми голами.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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Олег Дулуб Оливье Тилль ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Saar
Як тільки прізвище забугорне - зразу "зірка УПЛ"! Лайно, а не гравці!
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+1
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mini.f
Игрок уровня КФК средины 80-х.... Но он вполне соответствует уровню нашего чемпионата Украины. Что не так?
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0
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