«Был серьезный разговор». Иностранный тренер поставил ультиматум звезде УПЛ
Олег Дулуб рассказал о серьезном разговоре с Оливье Тиллем в ЛНЗ
Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о серьезном разговоре со звездным легионером «фиолетовых» Оливье Тиллем. Специалист признался, почему футболист какое-то время получал мало игровой практики.
«С Оливье у нас весной был серьезный разговор. Тилль меня спрашивал: «Почему я не играю?». Отвечаю: «Потому что ты пытаешься играть поперек и назад. А нам нужно, чтобы ты играл вертикально, искал нападающих, и мы быстро проходили середину поля. Надо играть на более высоких скоростях. Будешь выходить в стартовом составе, когда ты будешь готов к интенсивности игры УПЛ».
Очень рад, что он прислушался, и все вышло. Через две недели он вышел в старте, после игры мы посмотрели данные GPS и были приятно удивлены, какой большой объем беговой работы выполнил Тилль – почти 15 километров! Весной его показатели больше не падали», – сказал Дулуб.
В этом сезоне Тилль провел 13 поединков за черкасский клуб, в которых отличился двумя забитыми голами.
В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.
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