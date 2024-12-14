Тренер Левого Берега: «Идем в отпуск с хорошим настроением»

17 тур УПЛ открывался поединком в Полтаве, где «Ворскла» уступила «Левому Берегу» – 0:1.

Наставник гостей Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным склонить чашу весов на свою сторону:

«При сложных погодных условиях важную роль играли бойцовские качества, кто испытывает трудности. На замерзшем газоне сложно было действовать комбинационно, поэтому обе команды пытались минимизировать потери мяча, чтобы не привозить себе голевые моменты. все мог решить один точный удар.

В конце концов, так и произошло. В решающий момент в нужном месте оказался наш легионер Сидней, который, кстати, забил во втором поединке подряд.

Эта победа позволила нам покинуть зону вылета и, возможно, немного некстати, что нужно идти на каникулы. С другой стороны, играть на заснеженных полях – это не футбол.

С 14 декабря команда с хорошим настроением уходит в отпуск, снова к тренировочному процессу приступим 14 января.

Сейчас «Левый Берег» занимает 12 место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее тренер «Левого Берега» Виталий Первак рассказал о победе над «Ворсклой» в УПЛ.