13.12.2024 21:45 – FT 2 : 1
Франция14 декабря 2024, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:57
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Тулуза одержала волевую победу над Сент-Этьеном на старте тура во Франции
В концовке игры марокканец Закария Абухляль забил победный мяч для хозяев
14 декабря 2024, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:57
29
0
В матче 15-го тура чемпионата Франции «Тулуза» обыграла «Сент-Этьен» (2:1).
У гостей Лукас Стассин открыл счет, однако габонский форвард Шави Бабика уравнял ситуацию.
В концовке игры марокканец Закария Абухляль забил победный мяч для хозяев поля.
«Тулуза» набрала 21 очко (8-е место), «Сент-Этьен» с 13 очками занимает 16-ю позицию.
Лига 1. 15-й тур, 13 декабря
Тулуза – Сент-Этьен – 2:1
Голы: Бабика, 55, Абухляль, 85 – Стассин, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Тулуза).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Шави Бабика (Тулуза).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Стассин (Сент-Этьен).
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