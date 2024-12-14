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Чемпионат Франции
Тулуза
13.12.2024 21:45 – FT 2 : 1
Сент-Этьен
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Франция
14 декабря 2024, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:57
29
0

Тулуза одержала волевую победу над Сент-Этьеном на старте тура во Франции

В концовке игры марокканец Закария Абухляль забил победный мяч для хозяев

14 декабря 2024, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:57
29
0
Тулуза одержала волевую победу над Сент-Этьеном на старте тура во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Франции «Тулуза» обыграла «Сент-Этьен» (2:1).

У гостей Лукас Стассин открыл счет, однако габонский форвард Шави Бабика уравнял ситуацию.

В концовке игры марокканец Закария Абухляль забил победный мяч для хозяев поля.

«Тулуза» набрала 21 очко (8-е место), «Сент-Этьен» с 13 очками занимает 16-ю позицию.

Лига 1. 15-й тур, 13 декабря

Тулуза – Сент-Этьен – 2:1

Голы: Бабика, 55, Абухляль, 85 – Стассин, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Тулуза).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Шави Бабика (Тулуза).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Стассин (Сент-Этьен).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Тулуза Сент-Этьен видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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