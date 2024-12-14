ФОТО. Вот почему Мбаппе так плох в Реале – всё дело в девушке

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пребывает не в лучшей форме из-за плохого психического самочувствия.

В интервью передаче «CLIQUE TV», что выходит на канале Canal+, звездный футболист рассказал, что пострадал от неразделенной любви:

«Однажды я полюбил одну девушку, но сейчас между нами ничего нет. Я надеюсь полюбить снова.

Могу ли я иметь личную жизнь? Речь идет об адаптации. Нужно перестроить свою жизнь так, чтобы в ней было что-то, что принесет мир всем».

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Футбольные фанаты в соцсети X выдвинули теорию, согласно которой плохая игровая форма связана с неурядицами в личной жизни:

«Возможно, именно поэтому он деморализован – ему одиноко», – написал один из болельщиков.

Другой написал: «Так это все из-за женщины? А мы-то думали, что он не справился с давлением на «Бернабеу»».

И ещё один пользователь прокомментировал следующим образом: «О, значит, его плохие выступления вызваны разбитым сердцем».

Ранее мы писали об этой загадочной девушке, которая разбила сердце Мбаппе.