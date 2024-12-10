ФОТО. Девушка, разбившая сердце Килиану Мбаппе. Кто она?

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал интервью передаче «Clique TV» на Canal+.

Во время разговора с журналистом форвард заявил: «Когда-то я был влюблен в одну женщину, но уже нет. Я надеюсь, что влюблюсь снова».

Согласно слухам в мировых медиа, девушкой, которая разбила сердце звезде, стала французская актриса Эмма Смет.

Некоторое время пара встречалась, в Instagram девушки всё ещё можно встретить лайки Мбаппе и даже огоньки в комментариях.

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Два года назад, на День Святого Валентина, Мбаппе подарил Эмме мишку, поставив лайк под фото девушки.

Также Килиан был замечен с красавицей несколько раз в публичных местах.

Мбаппе старался держаться подальше от отношений, но он всё-таки влюбился в Эмму – тем не менее, по неизвестным причинам пара разошлась год назад.