Фестиваль голов. Фрайбург переиграл Вольфсбург и вошел в топ-5 Бундеслиги
Лукас Кюблер оформил дубль для хозяев поля, отличился Михаэль Грегорич
В матче 14-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» (3:2).
Лукас Кюблер оформил дубль для хозяев поля, также отличился Михаэль Грегорич.
В конце матча гостям удалось отыграть два гола из тех, забили Йонас Винд и Маттиас Сванберг.
«Фрайбург» набрал 24 очка и поднялся в топ-5, обойдя «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию» (по 21).
Топ-5 Бундеслиги: Бавария (33), Айнтрахт (27), Байер (26), РБ Лейпциг, Фрайбург (по 24).
Бундеслига. 14-й тур, 13 декабря
Фрайбург – Вольфсбург – 3:2
Голы: Кюблер, 42, 51, Грегорич, 61 – Винд, 75, Сванберг, 83
Видео голов и обзор матча
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