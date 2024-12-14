Фестиваль голов. Фрайбург переиграл Вольфсбург и вошел в топ-5 Бундеслиги

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» (3:2).

Лукас Кюблер оформил дубль для хозяев поля, также отличился Михаэль Грегорич.

В конце матча гостям удалось отыграть два гола из тех, забили Йонас Винд и Маттиас Сванберг.

«Фрайбург» набрал 24 очка и поднялся в топ-5, обойдя «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию» (по 21).

Топ-5 Бундеслиги: Бавария (33), Айнтрахт (27), Байер (26), РБ Лейпциг, Фрайбург (по 24).

Бундеслига. 14-й тур, 13 декабря

Фрайбург – Вольфсбург – 3:2

Голы: Кюблер, 42, 51, Грегорич, 61 – Винд, 75, Сванберг, 83

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