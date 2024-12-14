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Чемпионат Германии
Фрайбург
13.12.2024 21:30 – FT 3 : 2
Вольфсбург
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Германия
14 декабря 2024, 03:52 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:07
21
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Фестиваль голов. Фрайбург переиграл Вольфсбург и вошел в топ-5 Бундеслиги

Лукас Кюблер оформил дубль для хозяев поля, отличился Михаэль Грегорич

14 декабря 2024, 03:52 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:07
21
0
Фестиваль голов. Фрайбург переиграл Вольфсбург и вошел в топ-5 Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» (3:2).

Лукас Кюблер оформил дубль для хозяев поля, также отличился Михаэль Грегорич.

В конце матча гостям удалось отыграть два гола из тех, забили Йонас Винд и Маттиас Сванберг.

«Фрайбург» набрал 24 очка и поднялся в топ-5, обойдя «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию» (по 21).

Топ-5 Бундеслиги: Бавария (33), Айнтрахт (27), Байер (26), РБ Лейпциг, Фрайбург (по 24).

Бундеслига. 14-й тур, 13 декабря

Фрайбург – Вольфсбург – 3:2

Голы: Кюблер, 42, 51, Грегорич, 61 – Винд, 75, Сванберг, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Сванберг (Вольфсбург).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Вольфсбург).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Кюблер (Фрайбург).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Кюблер (Фрайбург).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Фрайбург Вольфсбург Михаэль Грегорич Йонас Винд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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