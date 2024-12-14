Италия14 декабря 2024, 04:12 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:18
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Они обошли Рому. Эмполи уступил Торино на старте тура в Италии
Единственный гол забил на 70-й минуте Че Адамс с передачи Николы Влашича
14 декабря 2024, 04:12 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:18
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В матче 16-го тура чемпионата Италии «Торино» на выезде переиграл «Эмполи» (1:0)
Единственный гол забил на 70-й минуте английский нападающий Че Адамс с передачи Николы Влашича.
«Торино» набрал 19 очков, обошел Рому с украинцем Артемом Довбиком (16) и вместе с «Эмполи» делит 10–11 места.
Серия А. 16-й тур, 13 декабря
Эмполи – Торино – 0:1
Гол: Че Адамс, 70
Видео гола и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино).
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