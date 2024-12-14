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Эмполи
13.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Торино
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Италия
14 декабря 2024, 04:12 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:18
17
0

Они обошли Рому. Эмполи уступил Торино на старте тура в Италии

Единственный гол забил на 70-й минуте Че Адамс с передачи Николы Влашича

14 декабря 2024, 04:12 | Обновлено 14 декабря 2024, 04:18
17
0
Они обошли Рому. Эмполи уступил Торино на старте тура в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Че Адамс

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Торино» на выезде переиграл «Эмполи» (1:0)

Единственный гол забил на 70-й минуте английский нападающий Че Адамс с передачи Николы Влашича.

«Торино» набрал 19 очков, обошел Рому с украинцем Артемом Довбиком (16) и вместе с «Эмполи» делит 10–11 места.

Серия А. 16-й тур, 13 декабря

Эмполи – Торино – 0:1

Гол: Че Адамс, 70

Видео гола и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино).
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чемпионат Италии по футболу Че Адамс Никола Влашич Торино Эмполи видео голов и обзор Серия A
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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