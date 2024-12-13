Где же бойцовские качества? Бывший игрок Динамо поражен беспомощностью

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Сергей Mизин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что ему больше не понравилось в действиях подопечных Александра Шовковского в поединке Лиги Европы с испанским клубом «Реал Сосьедад» (0:3):

«Еще одно разочарование. И если учесть то, что в следующем туре Лиги Европы киевлянам играть в гостях с амбициозным турецким «Галатасараем», реально претендующим на попадание в главную восьмерку, то эта серия неудач может продолжиться. Но создается впечатление, что динамовцы этим особо не беспокоятся.

У киевлян отсутствовало несколько ведущих исполнителей. Казалось, резервисты, которым был предоставлен шанс сыграть, сделают все, чтобы обратить внимание тренерского штаба. Бесполезные надежды, опять беспомощность, где же хотя бы ваши волевые качества, ребята?

Что еще бросалось в глаза: короткая скамейка запасных у киевлян, а некоторые позиции вообще требуют срочного усиления. Возможно, для средней УПЛ такого уровня подготовки динамовцам для побед еще хватает, но для еврокубков нужно гораздо более сильные исполнители. В противном случае серия неудач на международной арене никогда не закончится».