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Лига Европы
13 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:30
401
0

Испанцы быстро наказали киевских туристов. Экс-кипер раскритиковал Динамо

Владимир Цыткин прокомментировал провал столичного клуба в Лиге Европы

13 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:30
401
0
Испанцы быстро наказали киевских туристов. Экс-кипер раскритиковал Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, затем тренировавший сборные Украины всех возрастов, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 6-го тура Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Динамо» (3:0):

«Сложилось впечатление, что игравшие в Испании динамовцы не осознавали статусность поединка, как он влияет на имидж клуба. Хозяева быстро наказали киевских «туристов» за легкомыслие, мотивационное пренебрежение, и я был удивлен, что в перерыве обошлось без нескольких замен. Впрочем, не исключено, что тренерский штаб просто решил не рисковать и приберег нескольких ведущих исполнителей на заключительный матч первой части чемпионата УПЛ – с Вересом.

За провал в текущей Лиге Европы нужно спросить не только у футболистов – виноваты все, кто имеет отношение к команде. Кстати, и вектор развития у «Динамо» не совсем понятен. Допустим, даже если киевляне и завоюют золото УПЛ, то что им делать в Лиге чемпионов, когда они даже в Лиге Европы являются мальчиками для избиения».

«Динамо» занимает последнее 36-е место в Лиге Европы, проиграв все матчи. Заключительные поединки ЛЕ киевская команда проведет в январе 2025 года: с турецким «Галатасараем» (21 января) и латвийским РФШ (30 января).

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Динамо Киев Лига Европы Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо инсайд Владимир Цыткин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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